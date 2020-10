Melissa. Approvato progetto adeguamento edificio scolastico “Del Gaudio”, il sindaco Falbo: “Dare scuole migliori ai nostri ragazzi”

Approvato con delibera di Giunta n° 124 del 08/10/2020 il progetto esecutivo per l’adeguamento dell’ edificio scolastico ” Giuseppe Del Gaudio” in Melissa

Melissa,

mercoledì 14 Ottobre 2020.

Sicuramente la fase che stiamo attraversando non aiuta l’attività amministrativa a tutti i livelli, afferma il sinaco Raffaele Falbo- ma non bisogna assolutamente arrendersi anzi è necessario riprende l’attività e correre più di prima.

Dare scuole migliori ai nostri ragazzi è una delle priorità della amministrazione comunale di Melissa e, insieme ai tecnici stiamo lavorando per dare al più presto una nuova scuola ai giovani di Melissa. Approvato il progetto, -continua il sindaco- nelle prossime settimane saranno predisposti gli atti per la gara d’appalto e programmata per il 2021 la realizzazione dell’intervento. Dichiarazione del Sindaco Falbo : ” Scuola e giovani sono il binomio perfetto per guardare al futuro con fiducia e speranza.

Solo con loro è possibile superare questa fase così difficile e complicata per tutti. Noi lavoreremo notte e giorno per dare il nostro contributo con la speranza che altre risorse verranno messe a disposizione”. Il contributo previsto è di 950.000,00 Euro.

