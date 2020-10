Rocca di Neto: Gaetano Aloisio diventa maestro della sartoria mondiale, le congratulazioni dell’amministrazione

il 5 ottobre 2020, Confartigianato Imprese Lazio, ha eletto Gaetano Aloisio Presidente Regionale di Sarti e Stilisti

mercoledì 14 Ottobre 2020.

L’amministrazione comunale di Rocca di Neto, esprime soddisfazione ed orgoglio per il nuovo incarico conferito ad un suo concittadino, trasferitosi ormai da anni a Roma, dove è diventato un maestro della sartoria mondiale.

Gaetano Aloisio fu tra i primi ad ottenere il riconoscimento del Premio Neaithos a dimostrazione del valore che ormai ha acquisito questo premio locale.

Grande Maestro dell'Alta Sartoria artigianale Gaetano Aloisio, originario di Rocca di Neto nel crotonese, arriva a Roma nel 1991 dopo un percorso professionale a Milano e Parigi.

Gaetano Aloisio è da oltre trent’anni un punto di riferimento per gli amanti dell’eleganza sartoriale. È infatti l’ambasciatore del “su misura” italiano nel mondo. Il luogo dove il “fatto a mano” incontra il lusso, all’insegna del più rigoroso Made in Italy. Ogni singolo capo e ogni accessorio sono infatti frutto esclusivo del mondo artigianale italiano, grazie alla selezione di materie prime rare ed esotiche e a lavorazioni “a regola d’arte”.

