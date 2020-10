Agnelli: “CR7? Non dovete chiedere a me. Sembra che tutti aspettino le nostre sconfitte”

Agnelli: “CR7? Non dovete chiedere a me. Sembra che tutti aspettino le nostre sconfitte” Il presidente bianconero dopo l’assemblea dei soci: “Il calendario è congestionato. Non si può nemmeno ipotizzare di recuperare una o due partite. Sarri? Non si è creata alchimia” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 15 Ottobre 2020.

Agnelli: “CR7? Non dovete chiedere a me. Sembra che tutti aspettino le nostre sconfitte”

Il presidente bianconero dopo l’assemblea dei soci: “Il calendario è congestionato. Non si può nemmeno ipotizzare di recuperare una o due partite. Sarri? Non si è creata alchimia”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA