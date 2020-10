Il calcio ha bisogno di certezze, è in ballo più di un risultato

La Redazione24

giovedì 15 Ottobre 2020.

Il calcio ha bisogno di certezze, è in ballo più di un risultato

Nino Minoliti, in studio con Chiara Soldi, commenta la sentenza del giudice sportivo riguardo la partita fantasma del 4 ottobre tra Juve e Napoli: 3-0 a tavolino per i bianconeri e un punto di penalizzazione ai partenopei



