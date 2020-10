La Pellegrini in lacrime sui social: “Sono positiva al Covid”

La Pellegrini in lacrime sui social: “Sono positiva al Covid” Provata e in lacrime, Federica annuncia la positività al Covid su Instagram: “Ho una brutta notizia, dopo aver sospeso gli allenamenti per alcuni dolori e il mal di gola sono risultata positiva”. Lunedì avrebbe dovuto partire per Budapest dove la aspettavano le prime gare stagionali […]

giovedì 15 Ottobre 2020.

La Pellegrini in lacrime sui social: “Sono positiva al Covid”

Provata e in lacrime, Federica annuncia la positività al Covid su Instagram: “Ho una brutta notizia, dopo aver sospeso gli allenamenti per alcuni dolori e il mal di gola sono risultata positiva”. Lunedì avrebbe dovuto partire per Budapest dove la aspettavano le prime gare stagionali



