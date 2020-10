L’Italia non va oltre l’1-1 con l’Olanda. E la Polonia ci scavalca in testa al girone

La Redazione24

,

giovedì 15 Ottobre 2020.

L’Italia non va oltre l’1-1 con l’Olanda. E la Polonia ci scavalca in testa al girone

Azzurri in vantaggio con Pellegrini su assist di Barella, tra i migliori. Poi pareggia Van de Beek e la partita cambia. Immobile, che errore!



