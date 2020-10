Narváez, un trionfo per l’amico d.s. morto: “Tutto ciò che so lo devo a lui”

Narváez, un trionfo per l’amico d.s. morto: “Tutto ciò che so lo devo a lui” L’ecuadoriano dedica il successo a Nicolas Portal, direttore sportivo della Ineos Grenadiers scomparso il 3 marzo 2020. “Oggi lo spirito era giusto. Non ho avuto paura di questo brutto tempo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 15 Ottobre 2020.

Narváez, un trionfo per l’amico d.s. morto: “Tutto ciò che so lo devo a lui”

L’ecuadoriano dedica il successo a Nicolas Portal, direttore sportivo della Ineos Grenadiers scomparso il 3 marzo 2020. “Oggi lo spirito era giusto. Non ho avuto paura di questo brutto tempo”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA