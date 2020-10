Probabili formazioni: niente derby per Rebic. Inter con la Lula. Napoli, la certezza è Mertens

La Redazione24

,

giovedì 15 Ottobre 2020.

Probabili formazioni: niente derby per Rebic. Inter con la Lula. Napoli, la certezza è Mertens

Pioli non recupera il croato. Conte coi giocatori contati in difesa e a centrocampo. Pirlo pensa a una Juve con Chiesa, Morata e Kulusevski. Atalanta, guida il Papu. Staffetta Correa-Muriqi per la Lazio



