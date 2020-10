Tutto come al Mondiale: Griezmann e Mbappé segnano, la Francia batte la Croazia

Tutto come al Mondiale: Griezmann e Mbappé segnano, la Francia batte la Croazia L’attaccante del Barcellona è a -1 da Trezeguet (34 reti). Bene gli “italiani”: Pasalic punge, Rabiot impressiona sia in fase di recupero che in quella propositiva continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 15 Ottobre 2020.

