La Redazione24

giovedì 15 Ottobre 2020.

Vieri legge il derby: “Quanta qualità! In un San Siro vuoto io avrei preso 3 in pagella”

L’ex attaccante che ha vestito la maglia dei nerazzurri e dei rossoneri dice la sua: “Romelu è più grosso di me. Se vuoi un pupazzo in panchina non scegli uno come Antonio. A Pioli serviva solo tempo”



