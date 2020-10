Aeroporto Crotone, Barbuto (M5s): pubblicati i bandi di gara per poter accedere agli oneri di servizio

A comunicarlo è Elisabetta Barbuto (M5S Camera – Commissione Trasporti)

Crotone,

venerdì 16 Ottobre 2020.

La deputata pentastellata

Elisabetta Barbuto comunica che oggi, 16 ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale Europea

sono stati pubblicati i bandi di gara per poter accedere agli oneri di

servizio pubblico relativi all’aeroporto di Crotone. Da oggi, pertanto, decorrono

i due mesi concessi ai vettori per presentare le offerte.

Va avanti,

pertanto, la procedura che consentirà di attivare i voli per Roma, Venezia e

Torino dal prossimo mese di febbraio ed in merito alla quale, dichiara la

Barbuto, sono in costante contatto non solo con l’interlocutore istituzionale

ENAC, ma anche con la deputazione M5S a Bruxelles in persona del collega

europarlamentare Mario Furore al quale va il mio più sentito ringraziamento.

Nei prossimi

giorni, alla luce di tale importante notizia per l’aeroporto di Crotone, sarÃ

mia cura tornare a richiedere un incontro con il Presidente della SACAL, Ing.

Giulio De Metrio con il quale mi ero già confrontata sulle prospettive di

sviluppo del nostro scalo aeroportuale le cui potenzialità sono evidenti.

Dovranno,

infatti, contestualmente all’avvio della procedura dei bandi di gara, essere

messe in campo tutte le iniziative per procedere al più presto all’impiego

concreto dei fondi che la Regione Calabria ha stanziato per i lavori di messa

in sicurezza dello scalo, per il completamento dell’ILS, per procedere ai

lavori di allungamento della pista. Una attenzione particolare, inoltre, sui

fondi che deriveranno dall’accordo sottoscritto tra Mise, Mef e Regione

Calabria per l’utilizzo di parte delle Royalties spettanti alla Regione a

fronte dell’estrazione di idrocarburi per la valorizzazione e sviluppo turistico e che saranno

utilizzati per creare un brand Costa Ionica legato agli itinerari della

“Antica Kroton”, con un ruolo centrale in particolare per l’aeroporto

di Crotone.

