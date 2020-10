Modena, poliziotto originario di Torretta salva passeggeri di pullman

Di rientro a casa dopo il suo turno di lavoro, sulla provinciale che conduce a Modena

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

venerdì 16 Ottobre 2020.

L’agente di Polizia assieme ai ragazzini salvati

Il poliziotto “eroe”, che di rientro verso casa, salva tre bambini e l’autista di un pullman finito fuori strada oggi campeggiava su tutti i quotidiani cartacei e on line della provincia di Modena, tra cui Il Resto del Carlino e La Gazzetta di Modena, raccontando il gesto generosissimo che fortunatamente ha avuto l’epilogo più sperato.

Quell’agente del Commissariato di

Pubblica Sicurezza di Mirandola è uno dei tanti figli di Torretta che da tempo

hanno lasciato la propria terra d’origine per lavoro e per metter su famiglia,

magari aspettando di anno in anno un rientro a casa per far visita a genitori,

parenti, amici.

L’autobus finito fuori strada

Come Vincenzo Forciniti, 27 anni,

che giovedì poco dopo le 13,30 mentre stava percorrendo la strada Albareto per

rientrare a Modena dove abita con la moglie, anche lei torrettana, e il

figlioletto, si è imbattuto in un autobus Seta della Linea 10, diretto verso il

capolinea di Albareto, appena uscito dalla carreggiata, forse a causa del

maltempo, e finito nel fossato a bordo strada.

A quel punto, l’agente, incurante

del pericolo, sentendo le grida di ragazzini provenire da dentro il mezzo, ha

immediatamente prestato soccorso a tre giovanissimi passeggeri di 10 anni e allo

stesso conducente, rimasti intrappolati, riuscendo a estrarli illesi

dall’abitacolo.

Poco dopo sono giunti in soccorso

una pattuglia della Squadra Volante, il 118 e la Polizia Locale per i rilievi

tecnici, con il traffico stradale rimasto interrotto fino alle 16.

“Mi sono trovato sul posto appena

successo l’incidente, – ci ha detto Vincenzo poche ore dopo – mi sono fermato

ed ho trovato l’autista in stato di shock, mentre sentivo le urla dei bambini.

Il pullman era nel fosso e dopo aver fatto spostare il guidatore mi sono

arrampicato dal finestrino del lato guida e sono entrato all’interno. Lì ho

trovato tre ragazzini fortemente impauriti ma in buona salute. Gli ho tolto lo

zaino e li ho fatti uscire dal finestrino, ma per l’autista, che era di

corporatura robusta, non riuscendo a passare dallo stesso finestrino, mi sono

adoperato per aprire la porta posteriore con la leva di emergenza. Da lì siamo

riusciti a strisciare nel fosso e ad uscire fuori.”

L’autista, rimasto lievemente

ferito, è stato soccorso dai sanitari e accompagnati per precauzione in

ospedale. Illesi invece i giovani passeggeri.

