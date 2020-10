Morte presidente Santelli: giornata di lutto anche nel Comune di Cirò Marina

Bandiere a mezz’asta e con la disposizione di fermare tutti gli uffici comunali ed osservare, a mezzogiorno, un minuto di silenzio

Cirò Marina,

venerdì 16 Ottobre 2020.

Un minuto di silenzio per onorare e ricordare l’On.le Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria che improvvisamente, è venuta a mancare.

Il Sindaco, Sergio Ferrari, nella sala consiliare, alla presenza di

tutti i dipendenti e Consiglieri comunali ha tributato un commosso ricordo al

Presidente Santelli quale donna di coraggio e grande forza di animo, di

passione per la sua terra, solare e sorridente, che ha saputo

rappresentare degnamente, ad ogni

livello istituzionale, l’ intera Regione.

Il Sindaco ha ritenuto,

altresì, doveroso interpretare il comune sentimento dei Consiglieri comunali

eletti e dell’intera popolazione di Cirò Marina, proclamando il lutto

cittadino, per la giornata odierna, in segno di rispetto e partecipazione al

profondo dolore della famiglia e dei rappresentati istituzionali della Regione

Calabria e con decreto n. 19 del 15.10.2020

ha proclamato lutto cittadino, invitandole scuole, i cittadini, i titolari di attività commerciali, le

organizzazione politiche, sociali e produttive, le associazioni ed i dipendenti

pubblici tutti, nel rispetto della

procedura della normativa COVID- 19, ad esprimere la loro partecipazione osservando un minuto di silenzio nella

giornata di venerdì 16.10.2020, alle ore

12:00, in segno di raccoglimento e rispetto.

