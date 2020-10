Non solo Inter-Milan. Domani a San Siro Kohler suonerà il coro “Impazzisco per te”

Non solo Inter-Milan. Domani a San Siro Kohler suonerà il coro “Impazzisco per te” Durante il lockdown, ha suonato la tromba dalla sua finestra. Assieme a lui ci saranno le voci dei tifosi che hanno partecipato al video “Our city, our voice” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 16 Ottobre 2020.

Non solo Inter-Milan. Domani a San Siro Kohler suonerà il coro “Impazzisco per te”

Durante il lockdown, ha suonato la tromba dalla sua finestra. Assieme a lui ci saranno le voci dei tifosi che hanno partecipato al video “Our city, our voice”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA