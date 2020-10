Buio alle spalle, riecco Ilicic: il “Professore” tornato in campo dopo più di 3 mesi

Buio alle spalle, riecco Ilicic: il “Professore” tornato in campo dopo più di 3 mesi Lo sloveno in campo 62′ contro il Napoli. Non entusiasma, ma l’importante era rientrare dall’inizio. Contro la Juve l’ultima partita, 98 giorni fa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 17 Ottobre 2020.

Buio alle spalle, riecco Ilicic: il “Professore” tornato in campo dopo più di 3 mesi

Lo sloveno in campo 62′ contro il Napoli. Non entusiasma, ma l’importante era rientrare dall’inizio. Contro la Juve l’ultima partita, 98 giorni fa



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA