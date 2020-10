Ganna: “Una vittoria che non era nei programmi”. Almeida: “Felicissimo del mio Giro”

Ganna: “Una vittoria che non era nei programmi”. Almeida: “Felicissimo del mio Giro” Grande gioia per Filippo Ganna dopo la terza vittoria nella corsa rosa: “Il ritiro di Thomas si è trasformato in un colpo di fortuna per me”. Il portoghese conserva la rosa: “Spero di continuare così,oggi una giornata positiva” continua a leggere su […]

sabato 17 Ottobre 2020.

Grande gioia per Filippo Ganna dopo la terza vittoria nella corsa rosa: “Il ritiro di Thomas si è trasformato in un colpo di fortuna per me”. Il portoghese conserva la rosa: “Spero di continuare così,oggi una giornata positiva”



