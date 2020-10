Riorganizzazione Ufficio di Presidenza Provincia di Crotone

Il presidente facente funzioni Simone Saporito ha con proprio decreto disposto la riorganizzazione dell’ufficio di presidenza

La Redazione

Crotone,

sabato 17 Ottobre 2020.

Con decreto n. 73 del 16 ottobre 2020, preso atto delle dimissioni da Capo di Gabinetto presentate dal dott. Arturo Crugliano Pantisano, ha disposto la revoca del precedente decreto n. 37 del 25.06.2020, riorganizzando l’ufficio di Presidenza prevedendo e, a supporto, la sola figura del Capo di Gabinetto, riaffidandone l’incarico al dott. Roberto Lumare.

È stato inoltre revocato l’impegno di spesa assunto per la copertura delle spese per affidamento dell’incarico di Capo segreteria del Presidente.

“Una riorganizzazione – ha spiegato il presidente facente funzioni Simone Saporito – per contenere i costi della politica e risparmiare risorse importanti, infatti consentirà all’Ente di risparmiare circa 100 mila euro, risorse finanziarie che saranno messe a disposizione ed utilizzate per interventi per la viabilità provinciale e per le scuole”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA