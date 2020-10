Senza Ronaldo la Juve va con Chiesa-Morata. Lazio: Muriqi in panchina, Caicedo titolare

Senza Ronaldo la Juve va con Chiesa-Morata. Lazio: Muriqi in panchina, Caicedo titolare Nel derby di Milano Barella farà il trequartista dietro la Lu-La. Buffon in porta per Pirlo, Inzaghi sceglie Caicedo per lo squalificato Immobile continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 17 Ottobre 2020.

Senza Ronaldo la Juve va con Chiesa-Morata. Lazio: Muriqi in panchina, Caicedo titolare

Nel derby di Milano Barella farà il trequartista dietro la Lu-La. Buffon in porta per Pirlo, Inzaghi sceglie Caicedo per lo squalificato Immobile



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA