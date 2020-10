Al Toro non basta un super Belotti, colpaccio Cagliari con Simeone

La Redazione24

domenica 18 Ottobre 2020.

Al Toro non basta un super Belotti, colpaccio Cagliari con Simeone

Inutile la doppietta del Gallo, terza sconfitta in tre gare per i granata. Joao Pedro e il Cholito lanciano i sardi



