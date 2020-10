Giampaolo e il Torino ultimo: “Paghiamo la discontinuità nel lavoro”

Giampaolo e il Torino ultimo: “Paghiamo la discontinuità nel lavoro” Il tecnico granata: “Tra Covid e nazionali, non ci siamo allenati come avrei voluto. Che peccato avere sprecato i 4 gol di Belotti. Rincon regista? Può farlo, poi abbiamo preferito investire in attacco su Bonazzoli” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 18 Ottobre 2020.

Giampaolo e il Torino ultimo: “Paghiamo la discontinuità nel lavoro”

Il tecnico granata: “Tra Covid e nazionali, non ci siamo allenati come avrei voluto. Che peccato avere sprecato i 4 gol di Belotti. Rincon regista? Può farlo, poi abbiamo preferito investire in attacco su Bonazzoli”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA