Cirò Marina: dal progetto “Dell’Aquila Sindaco” nascerà un Movimento

Nella giornata di mercoledì 14 ottobre, si è svolta un’assemblea alla quale hanno partecipato tutti candidati delle liste che hanno sostenuto Giuseppe Dell’Aquila sindaco ed i sostenitori del progetto politico amministrativo

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 19 Ottobre 2020.

Un incontro per analizzare il voto e soprattutto per mettere in campo tutte le iniziative necessarie per proseguire il progetto condiviso in fase elettorale.

Si riparte dalla condivisone del progetto che ha visto in

Giuseppe Dell’Aquila candidato a sindaco il punto di partenza di un percorso

che deve proseguire e deve farlo così come è chiaramente emerso durante l’assemblea.

Si riparte dall’entusiasmo e dalla volontà di dare il proprio

contributo anche dai banchi dell’opposizione, guardando già al futuro e

costruendo giorno dopo giorno un percorso di crescita in vista degli

appuntamenti elettorali futuri, aggregando più energie possibili per la

prossima tornata amministrativa della nostra città .

I progetti e programmi elaborati durante la fase elettorale

per Cirò Marina non resteranno sulla carta, diventeranno progetti che i

consiglieri eletti presenteranno e proporranno all’amministrazione comunale.

Un grazie doveroso e sentito a chi ha dato il proprio

contributo ed agli oltre 2880 cittadini che hanno dato fiducia a questo

progetto politico.

Il prossimo

passo sarà la costituzione di un movimento politico che raggrupperà le tre

liste elettorali, e tutti i sostenitori, sotto uno stesso simbolo ed attorno ad

un unico progetto che non è solo politico ma anche culturale sociale.

«Grazie – ha dichiarato Dell’Aquila – a quanti hanno creduto

nel progetto “Giuseppe Dell’Aquila sindaco L’alternativa credibile”,

a quanti un anno fa hanno condiviso la visione ed un programma di rinascita per

Cirò Marina che va avanti. Da oggi infatti inizia un nuovo percorso, con

rinnovato impegno e responsabilità dovremo lavorare per costruire un futuro migliore

per la nostra comunità ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA