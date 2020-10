Juve, Inter, Lazio e Dea: sarà una stagione imprevedibile, approfittatene

Juve, Inter, Lazio e Dea: sarà una stagione imprevedibile, approfittatene Il debuttante Pirlo contro il volpone Lucescu, l’Inter vuole il riscatto, Gasperini e Inzaghi per rialzarsi dopo i k.o. in A. La partenza è dura ma le big d’Europa non stanno meglio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 19 Ottobre 2020.

Il debuttante Pirlo contro il volpone Lucescu, l’Inter vuole il riscatto, Gasperini e Inzaghi per rialzarsi dopo i k.o. in A. La partenza è dura ma le big d’Europa non stanno meglio



