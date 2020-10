Senatore Vini, doppia medaglia d’argento per “Unico Senator” e “Cassiodoro Senator” al Decanter World Wine Awards 2020

Il Decanter World Wine Awards, fondato nel 2004, è il concorso enologico più grande al mondo

Cirò Marina,

lunedì 19 Ottobre 2020.

Premiati con la medaglia d’argento l’Unico Senator ed il Cassiodoro Senator ad uno dei più prestigiosi concorsi internazionali al mondo, il Decanter World Wine Awards 2020. Fondata a Londra nel 1975, e dal 1999 disponibile anche nella versione online, la rivista Decanter è uno dei magazine più accreditati e influenti del settore vitivinicolo, che pubblica mensilmente in oltre 90 paesi notizie, guide e consigli su vini e liquori. Il Decanter World Wine Awards, fondato nel 2004, è il concorso enologico più grande al mondo, che ha visto partecipare quest’anno oltre 16.500 vini, valutati alla cieca da una giuria composta da oltre 100 esperti.

Dedichiamo questi importanti premi – dichiara Raffaele Senatore, General Manager della Senatore Vini – agli appassionati dei nostri vini, che con il loro entusiasmo ci spronano a dare sempre il meglio. Siamo felici di rappresentare e tenere alto il nome della Calabria, un territorio ricco di eccellenze. Questi riconoscimenti ci stimolano nel continuare a produrre vini di alta qualità , e soprattutto vini sani, rispettosi della salute dei nostri consumatori.

L’Unico Senator ha

ottenuto negli anni numerosi premi, tra cui: il 5 Star Wines al

concorso del Vinitaly rientrando nella TOP 10 su oltre 2000 vini

provenienti da tutto il Mondo, e due medaglie d’oro ai prestigiosi

concorsi internazionale Gilbert & Gaillard e Las Vegas Global

Wine Awards. L’Unico Senator è ottenuto da uve Merlot surmaturate sulla

pianta e raccolte a mano con una concentrazione zuccherina elevata. Una

vinificazione nel rispetto della tradizione, un affinamento prima in barriques

e poi in acciaio ne fanno un vino Unico: un colore deciso, ricco di sentori che

vanno dalla frutta matura allo speziato. È l’ideale come vino da compagnia,

meditazione ed intimità , da degustare e scoprire accompagnato da cioccolato

fondente

Il Cassiodoro Senator invece,

è il frutto di un’accurata selezione di uve Cabernet Sauvignon e Gaglioppo, dal

colore rosso intenso e con sentori di frutta matura e note speziate di caffè,

cioccolato e pepe nero. Anche questo vino ha vinto negli anni numerosi premi,

tra cui la medaglia d’oro al prestigioso concorso internazionale Gilbert

& Gaillard e la medaglia Doppio Oro al Las Vegas Global Wine

Awards nel quale si è classificato al primo posto.

