Crotone: Incontro del sindaco Vincenzo Voce con l’Azienda Sanitaria Provinciale

Il sindaco Voce: “la tutela della salute al centro dell’attività amministrativa”

Crotone,

martedì 20 Ottobre 2020.

La

tutela della salute è un altro dei punti cardine dell’azione amministrativa del

sindaco Vincenzo Voce

Non

a caso lo stesso sindaco ha fortemente voluto una specifica delega assessorile

su una materia fondamentale per la comunità cittadina.

Questa

mattina il sindaco ha indetto una riunione nella casa Comunale per condividere

con l’Azienda Sanitaria Provinciale una serie di azioni che vanno in questa

specifica direzione.

All’incontro

con i vertici dell’Asp, erano presenti il direttore generale Francesco Masciari

e il dott. Francesco Bennardo, hanno partecipato l’assessore Carla Cortese che

ha la delega alla tutela della salute e gli assessori Sandro Cretella e Ugo

Carvelli.

Un

lungo colloquio durante il quale si è esaminato a 360° gradi il tema a partire

naturalmente dall’emergenza epidemiologica anche alla luce del recente Decreto

della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il

sindaco ha illustrato le misure che già sono state adottate in tema di

prevenzione e quello allo studio per contenere la diffusione del Coronavirus

che rappresenta sicuramente un fenomeno preoccupante ma che nel nostro

territorio ha avuto nel recente passato una diffusione più contenuta rispetto

al resto del paese.

L’obiettivo

è continuare su questa strada anche attraverso la stretta collaborazione con

l’Azienda Sanitaria Provinciale.

Altri

temi sul tavolo sono stati quelli legati alla bonifica dell’ex aree industriali

e dei siti in città rispetto all’importanza di ottenere finalmente una

definizione per il territorio che possa da un lato essere elemento di sicurezza

per la salute dei cittadini ma anche volano di sviluppo con soluzioni che tengano

prioritariamente conto della tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Anche

su questo tema c’è piena sintonia di vedute con l’Azienda Sanitaria

Provinciale.

Il

sindaco ha anche anticipato che in qualità di presidente della Conferenza dei

Sindaci della provincia convocherà la stessa tenuto conto che l’Azienda ha

elaborato una nuova stesura dell’atto aziendale che sarà sottoposta

all’attenzione della Conferenza.

Si

è parlato della ipotesi di trasferimento dei locali dal poliambulatorio di

Corso Messina alla struttura nel quartiere Tufolo per le quali il sindaco sta

assumendo informazioni e si riserva di determinarsi al riguardo.

Si

è fatto riferimento alla struttura di Corso Messina, ex sede dell’Usl n. 16,

attualmente in stato di abbandono per la quale l’Asp ha richiesto un

finanziamento per la realizzazione di un palazzetto per l’autismo. Un’idea

progettuale per la quale l’amministrazione ha dato ampia disponibilità .

Inoltre

Comune e Azienda, che hanno ricevuto comunicazione al riguardo dalla Prefettura,

si adopereranno per presentare un progetto comune per il quale è previsto un

finanziamento di 450.000 € per misure di contrasto all’incidentalità dovuta sia

all’abuso di alcol e stupefacenti.

