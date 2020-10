Crotone: Recupero del decoro urbano, piano per la riqualificazione degli spazi verdi e dei parchi pubblici

Lo rende noto l'Assessorato al Decoro Urbano

La Redazione

Crotone,

martedì 20 Ottobre 2020.

Il

decoro urbano, il recupero delle vivibilità e la valorizzazione

della bellezza della città sono alcuni dei punti fondanti

dell’attività dell’amministrazione del sindaco Voce.

Per

questo uno dei primi atti dell’assessore delegato Sandro Cretella è

stato quello di prevedere una serie di sopralluoghi nelle aree

pubbliche della città per verificare sia lo stato dei luoghi ed allo

stesso tempo programmare le attività relative per la loro

riqualificazione e per rimetterle nella fruizione della cittadinanza.

Tutte

le zone della città saranno attenzionate.

GiÃ

da questa mattina l’assessore Cretella, con i consiglieri comunali

Floriana Mungari e Alessandro Manica e i tecnici comunali, ha

effettuato una serie di sopralluoghi in numerose zone della cittÃ

caretterizzate da spazi ed aree verdi come il parco Baden Powell, il

Park and Ride, la stessa centralissima piazza Pitagora e l’Orto

Tellini.

Luoghi

particolarmente cari ai crotonesi che l’amministrazione Voce

intende restituire alla fruibilità della cittadinanza.

Ma

nella programmazione dell’assessore sia il centro città che le

zone periferiche avranno una particolare attenzione.

A

tal riguardo l’assessore Cretella oltre a prevedere nei prossimi

giorni ulteriori sopralluoghi per completare la mappa di interventi

necessari per la riqualificazione delle aree verdi e dei parchi

pubblici sta già lavorando ad un regolamento per il verde pubblico.

Non

manca nell’agenda dell’assessore il confronto con il mondo

dell’associazionismo.

In

questi giorni sono infatti previsti una serie di incontri con i

rappresentanti delle associazioni e del volontariato per instaurare

un concreto rapporto collaborativo che abbia come obiettivo il

recupero del decoro cittadino.

