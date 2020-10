Il cordoglio del Sindaco di Cirò Marina per la morte di Michele Fedele

Cirò Marina,

martedì 20 Ottobre 2020.

Sergio Ferrari

Cari concittadini, ieri mattina ho ricevuto, come tanti tra noi, la notizia, triste, tristissima della scomparsa del nostro amatissimo Michele. Un dolore lancinante investe la mia persona ed i sentimenti di tristezza e ahimé di rabbia, sono gli stessi che hanno coinvolto ognuno di voi.

Lo scrive il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari.

Caro Michele, avevi ancora tanti progetti da realizzare. Con la tua adorata moglie, con le vostre splendide famiglie. Hai dato, ed avresti continuato a dare tanto al mondo dello sport e del calcio giovanile, non solo della nostra città . Aver letto centinaia di messaggi di cordoglio ed affetto profondo, ne sono insieme, certezza ed orgoglio, una eredità importante per chi ti ha amato e conosciuto. Prima del lockdown di marzo scorso, abbiamo trascorso insieme, con i nostri ragazzi, una bellissima giornata di sport allo stadio di Cirò Marina, un ricordo semplicemente indelebile, che serberó gelosamente per me. L’ultima volta che ci siamo parlati, è stato proprio il giorno delle ultime elezioni amministrative, eri in macchina lato passeggero, mi hai visto, ti sei fermato e mi hai chiesto di avvicinarmi allo sportello, in quel momento con una voce sottile, mi hai sussurrato delle parole, sappi che le porterò per sempre nel mio cuore!!! Ora sicuramente il Signore ti avrà accolto fra i suoi angeli migliori, per la tua dolcezza, per il tuo buon cuore, per l’amore verso il prossimo ed in particolare verso i ragazzi della tua Scuola calcio e verso tutti i ragazzi del calcio giovanile.

Nel giorno delle esequie, voglio esprimere, da Sindaco, le più sentite condoglianze di tutta la città di Cirò Marina alle famiglie Fedele, Alfí e Papaianni.

Michele Fedele

