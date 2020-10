LIVE – Alle 18.55 Dinamo Kiev-Juve: ecco le probabili formazioni e dove vederla

martedì 20 Ottobre 2020.

LIVE – Alle 18.55 Dinamo Kiev-Juve: ecco le probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Pirlo scende in campo stasera alle 18.55 per cercare una vittoria che la rilanci in una stagione iniziata sottotono. Ma non c’è Ronaldo. Nei quattro precedenti i bianconeri non hanno mai perso



