Servizio idrico, Calabretta (Sorical) incontra il sottosegretario Margiotta

Calabretta (Sorical) incontra Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Roma,

martedì 20 Ottobre 2020.

La situazione del servizio idrico integrato calabrese è stato al centro di un incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra il sottosegretario con delega alle dighe, risorse idriche e rigenerazione urbana, sen. Salvatore Margiotta e il commissario liquidatore della Sorical, avv. Cataldo Calabretta. Un incontro cordiale nel corso del quale è stata ricordata la presidente della giunta regionale Jole Santelli, prematuramente scomparsa nei giorni scorsi. Calabretta ha illustrato la situazione calabrese e il mandato che Jole Santelli gli aveva affidato, cioè quello di trasformare Sorical in soggetto pubblico su cui costruire il servizio idrico integrato.Â

L’avvocato Calabretta, inoltre, ha fatto presente le diverse criticità che ci sono in Calabria, a partire dalla gestione delle dighe, per finire ai ritardi accumulati nella definizione della governance del settore idrico che ha impedito di programmare investimenti adeguati sulle reti idriche per consentire ai calabresi di avere un servizio efficiente. Per Calabretta, i fondi del Recovery Fund possono essere un’occasione irripetibile e la sfida dei prossimi mesi sarà proprio quella mettere in grado la Calabria di per poter intercettare i finanziamenti che l’Europa ha messo a disposizione.

Il sottosegretario, nel corso della discussione, ha assicurato massimo impegno del parte del Governo alle istanze provenienti dalla Regione Calabria. Inoltre ha anche indicato la strada “lucana” per arrivare entro breve tempo all’affidamento del servizio idrico. In Basilicata, contrariamente alla Calabria, già nel 2005, Regione e Comuni in stretta sinergia, hanno costituito l’Acquedotto Lucano, gestore pubblico del servizio idrico integrato.

L’avvocato Calabretta ha ringraziato il Sottosegretario per la disponibilità e si è impegno a far pervenire al ministero le istanze della Calabria. Â

