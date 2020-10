Eriksen dal 1′ e Sanchez favorito a Lautaro: così in campo contro il Borussia?

La Redazione24

,

mercoledì 21 Ottobre 2020.

Eriksen dal 1′ e Sanchez favorito a Lautaro: così in campo contro il Borussia?

Con Sensi e Brozovic non al top delle loro condizioni, Eriksen è il favorito per una maglia da titolare sulla trequarti. In avanti Sanchez è pronto a insidiare il posto di Lautaro Martinez. Ecco la probabile formazione dell’Inter



