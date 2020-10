Crotone, Campionato sociale di Gimkana Western: proclamati i vincitori

Il 18 ottobre, si è disputata l’ultima tappa del campionato sociale di Gimkana Western

La Redazione

Crotone,

giovedì 22 Ottobre 2020.

 “La Fazenda Alexandra” è un’associazione di promozione sociale e sportivo dilettantistica di Crotone operante dal 2011. È riconosciuta dal CONI ed affiliata alla FITETREC-ANTE. Proprio il 18 ottobre, si è disputata l’ultima tappa del campionato sociale di Gimkana Western e il podio è stato conquistato da Alessandra Caputo (13 anni – Del 2011, 1° classificata), Lorena Mendicino (19 anni – 2° classificata), Giovanni Muscò (17 anni – 3° classificato). I premi sono stati consegnati direttamente dal Commissario regionale della FITETREC-ANTE, Dott. Pierfrancesco Rocca, il quale ha proclamato tutti i partecipanti quali vincitori e campioni nella vita, data la loro grande sensibilità verso il mondo animale ed il loro proverbiale rispetto delle regole nella disciplina sportiva. L’associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e del tempo libero, basate su principi solidaristici e di aggregazione sociale con la finalità di favorire lo sviluppo e la diffusione degli sport equestri e della disciplina della “Monta Western”. La pratica di tale sport è intesa come strumento per un migliore sviluppo psico-fisico della persona con particolare attenzione per i più giovani che, apprendendo la disciplina sportiva, sono accompagnati verso l’instaurazione di una relazione significativa con il mondo animale e della terra. La stessa associazione, negli anni si è distinta per i meriti sportivi conseguiti dal suo Istruttore Federale che è anche Ippoterapeuta, insignito nel 2019 della stella al merito sportivo assegnatagli dal CONI e due volte campione italiano di Team Penning – Dott. Audino Caputo.

