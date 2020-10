Crotone, Mensa scolastica: si accelerano le procedure

La nota dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione

La Redazione

Crotone,

giovedì 22 Ottobre 2020.

Dopo

aver verificato che il servizio di trasporto scolastico si sta

effettuando regolarmente e con le relative misure di sicurezza per i

bambini, l’assessore alla Pubblica Istruzione Rachele Via ha

avviato con gli uffici le procedure per il servizio mensa.

Anche

in questo caso il servizio dovrà essere effettuato secondo i

parametri previsti dal Comitato Tecnico Scientifico a seguito

dell’emergenza Covid – 19

Proprio

per il rispetto di queste misure l’assessore intende confrontarsi

con i dirigenti scolastici per coordinare con gli stessi il servizio.

Nel

frattempo, essendo già individuate le ditte che si occupano della

fornitura, l’amministrazione sta predisponendo la gara per il

servizio informatico, la

procedura che consente agli utenti interessati al servizio mensa

scolastica di recarsi presso esercizi pubblici convenzionati con

l’amministrazione ed effettuare la relativa ricarica.

In

breve tempo, accelerate al massimo le procedure, dopo aver

concordato con le scuole le modalità di corresponsione, anche il

servizio mensa partirà presso gli istituti scolastici di competenza

comunale con i canoni specifici richiesti dall’assessorato non solo

in tema di qualità dei prodotti e del rispetto dell’equilibrio

alimentare dei ragazzi ma anche della loro sicurezza.

