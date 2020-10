Da Duvan a Miranchuk: che sorrisi in Danimarca!

Da Duvan a Miranchuk: che sorrisi in Danimarca! Tutto facile per l’Atalanta, che all’intervallo è già avanti per 3-0 a Herning contro il Midtjylland. A segno Zapata, Gomez e Muriel. E’ la prima volta che due colombiani vanno a segno nella stessa partita nella storia della Champions League. Nel finale, il poker del nuovo acquisto […]

La Redazione24

,

giovedì 22 Ottobre 2020.

Da Duvan a Miranchuk: che sorrisi in Danimarca!

Tutto facile per l’Atalanta, che all’intervallo è già avanti per 3-0 a Herning contro il Midtjylland. A segno Zapata, Gomez e Muriel. E’ la prima volta che due colombiani vanno a segno nella stessa partita nella storia della Champions League. Nel finale, il poker del nuovo acquisto



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA