La Champions come la A: il fattore campo non esiste più. È il calcio ai tempi del Covid Le vittorie esterne nell’ultimo turno di Coppa sono tante quante quelle interne. Nel campionato italiano si registrano numeri pressoché identici. Senza la componente tifo è tutto diverso, non solo dal punto di vista dello spettacolo sugli spalti… […]

La Redazione24

,

giovedì 22 Ottobre 2020.

Le vittorie esterne nell’ultimo turno di Coppa sono tante quante quelle interne. Nel campionato italiano si registrano numeri pressoché identici. Senza la componente tifo è tutto diverso, non solo dal punto di vista dello spettacolo sugli spalti…



