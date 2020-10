Riapertura Ospedale di Cariati: la speranza si fa sempre piú concreta

Il comitato uniti nella speranza é quasi vicino alla meta. Interesse collettivo e non privato

La Redazione

Cariati,

giovedì 22 Ottobre 2020.

É notizia delle ultime ore che il Viceministro Sileri, a

seguito dell’incontro con il Comitato Uniti nella Speranza avvenuto

il 6 ottobre scorso, ha richiesto al Commissario dell’Asp di Cosenza,

dr.ssa Bettelini, una relazione dettagliata sulla situazione attuale

dell’ex Ospedale di Cariati, proprio in vista della sua riapertura.

Tale

ennesimo passo in avanti rappresenta una concreta ed autentica

speranza, che ad oggi, mai nessuno era riusciuto ad ottenere. Ancora una

volta la forza del popolo, scevra da qualsiasi interesse ad personam, e

soprattutto, di “esibizionismo smodato”, sta riuscendo ad arrivare

all’obiettivo.

Possiamo

oggi affermare che é solo una questione di tempo! Continuiamo a crederci

e a combattere, anche perché a differenza del passato, questa volta,

che il nostro sogno -che é il sogno e l’esigenza di un territorio-, é ad

un passo dal suo compimento, non tollereremo nessun vile tentativo di

manipolazione o intorpidimento delle acque, da parte di NESSUNO.

Onde

evitare mere speculazioni politiche per arrogarsi Onori e Diritti su

tale vicenda, con estrema tranquillitá rivendichiamo in maniera assoluta

il merito di questa mission, non per una questione di “imprimatur”, ma

semplicemente perché a Nessuno é concesso strumentalizzare sulla vicenda

per fini ad personam. É stata e continuerá ad essere una battaglia, che

purtroppo, ci ha visti anche essere oggetto di aggressioni (con tanto

di lesioni fisiche) minacce, offese e quant’altro!L’intero

popolo di tutto il territorio é il vincitore: il Comitato é solo un

mezzo ed un intermediario tra esso e le Istituzioni.

É

doveroso ringraziare tutti i membri del comitato e i cittadini che

l’hanno sostenuto sin dall’inizio, tra i quali un particolare

ringraziamento va all’on. Giuseppe Graziano sempre presente al nostro

fianco; al dr. Michele Caligiuri e al dr. Cataldo Formaro, consulenti

sanitari del Comitato Uniti nella Speranza. E ovviamente ringraziamo

ancora una volta il Viceministro Sileri per la sua particolare

attenzione che ci ha riservato.

Auspichiamo

che sulla vicenda Ospedale di Cariati, da oggi si apra una nuova

parentesi dove i detrattori di ieri, diventino sostenitori.

SIAMO VERAMENTE SULLA STRADA GIUSTA!

E’ quanto comunica il Comitato Uniti nella Speranza.

