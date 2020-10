Buone notizie per Conte: Young torna negativo e la squadra si allena regolarmente

Buone notizie per Conte: Young torna negativo e la squadra si allena regolarmente L’ex esterno del Manchester United è tornato a svolgere sedute di lavoro individuali: forse disponibile in Champions. Contro il Genoa non ci sarà Sanchez, out per infortunio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 23 Ottobre 2020.

