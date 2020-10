Coronavirus, Regione Calabria: Scuole superiori chiuse dal 26 ottobre, stop a spostamenti

Il presidente f.f. Nino Spirlì firma ordinanza

La Redazione

Catanzaro,

venerdì 23 Ottobre 2020.

Sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo

grado dal 26 ottobre 2020; sospensione, in presenza e con possibilità di

attivare la didattica digitale integrata, le attività didattiche presso

gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che

devono essere necessariamente svolte in presenza fisica; stop agli

spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24 alle ore 5

del giorno successivo; divieto agli accompagnatori dei pazienti di

permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione

e dei Pronto soccorso; accesso di parenti e visitatori a strutture di

ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (rsa),

hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,

autosufficienti e non, limitata ai soli casi indicati dalla direzione

sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie

a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Sono queste le principali misure contenute nell’ordinanza firmata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì,

che dovranno essere osservate fino 13 novembre 2020, per la prevenzione

e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’ordinanza, sottoscritta dal delegato del soggetto attuatore Antonio Belcastro,

di fatto aggiorna le disposizioni regionali dell’ordinanza n. 73/2020

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n. 125 del 7

ottobre 2020.

OBBLIGO DI MASCHERINE

Il provvedimento dispone «l’obbligo, sull’intero

territorio regionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione

delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al

chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a

eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le

circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione

di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con

salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per

le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché

delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».

IL PERSONALE DEGLI OSPEDALI

Si stabilisce anche che «le Aziende ospedaliere dovranno provvedere a

incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di

pazienti affetti da Covid-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel

Dca n. 91/2020, entro 10 giorni dall’adozione della nuova ordinanza».

«Obbligo, per gli operatori sanitari dei dipartimenti di Prevenzione

delle Aziende sanitarie provinciali, al fine di rendere più efficace il

contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, di caricare il

codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema

centrale di Immuni».

Inoltre, per gli operatori sanitari addetti alle indagini

epidemiologiche e al contact tracing, si ribadisce «l’obbligo di

utilizzare una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sui casi,

la ricerca della fonte d’infezione e l’identificazione dei contatti,

sulla base di quanto contenuto nel Rapporto Iss Covid-19 n. 53/2020,

specificando che resta in capo alle Aziende sanitarie e ospedaliere,

attraverso i referenti appositamente individuati ed abilitati

all’accesso, l’inserimento dei dati nella piattaforma web di

sorveglianza integrata Covid-19 nazionale ed in quella di reportistica

Covid-19 regionale».

