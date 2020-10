MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – CONCORSO (scad. 22 novembre 2020)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito per la copertura di posti di collaboratore informatico, area III, a tempo determinato e pieno, presso l’Accademia Albertina di belle arti di Torino. (20E11253) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

venerdì 23 Ottobre 2020.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una

graduatoria di merito per la copertura di posti di collaboratore

informatico, area III, a tempo determinato e pieno, presso

l’Accademia Albertina di belle arti di Torino.

(20E11253)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA