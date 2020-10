Caccia: Rinvenuti e sequestrati richiami elettroacustici nel territorio di Cirò

I carabinieri forestali li hanno individuati nel corso di appositi servizi notturni

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Cirò,

sabato 24 Ottobre 2020.

I

carabinieri forestali hanno individuato e sequestrato diversi richiami

elettroacustici, non consentiti per l’esercizio della caccia, nel comprensorio

di Cirò nel mese in corso. I richiami, perfettamente funzionanti e completi dei

loro accessori, sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Per attirare la presenza dei volatili in alcune aree del Crotonese,

evidentemente si fa ancora largo uso di richiami elettroacustici, seppur non

consentiti dalla normativa vigente sulla caccia. In un caso, finanche, la

presenza di un richiamo disturbava la quiete notturna e alcune persone si sono

rivolte ai militari per la localizzazione e il controllo del rispetto della

normativa.

Con poche decine di euro, ormai è facile approvvigionarsi

delle parti necessarie per assemblare un richiamo elettroacustico. Quelli

rinvenuti nel mese in corso sono muniti di amplificatori che sviluppano una

potenza nominale di ben 500 W, udibili nella notte a centinaia di metri di

distanza.

La Stazione CC Forestale Cirò, nel corso di servizi

specifici pianificati negli orari notturni, ha sequestrato nel mese in corso,

peraltro non ancora trascorso, 5 apparati attivi individuati in aperta campagna

grazie all’insistenza del verso. Tutti i richiami posti sotto sequestro, attivi

e completi di tutti i loro accessori, sono stati messi a disposizione

dell’Autorità giudiziaria.

L’esercizio

della caccia, per di più in violazione delle leggi di tutela vigenti, incide

fortemente sulla presenza degli uccelli selvatici. È richiesta, pertanto, una

nuova sensibilità ai cacciatori che sono chiamati a rispettare rigorosamente le

norme volte a limitare l’impatto sulla biodiversità e a consentire in qualche

misura la sostenibilità dell’attività venatoria, sempre meno apprezzata da

ampie fasce della cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA