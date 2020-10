Dybala, riparte la corsa a quota 100. E a ritrovare La Joya

Dybala, riparte la corsa a quota 100. E a ritrovare La Joya Dopo 5 anni in bianconero con statistiche ottime ma non costanti, mai come ora Paulo dovrà vedersela con una concorrenza interna così agguerrita. L'obiettivo? Arrivare al più presto a 100 segnature in bianconero (è a 95) e riprendersi quello che è suo, il ruolo di protagonista…

sabato 24 Ottobre 2020.

Dopo 5 anni in bianconero con statistiche ottime ma non costanti, mai come ora Paulo dovrà vedersela con una concorrenza interna così agguerrita. L’obiettivo? Arrivare al più presto a 100 segnature in bianconero (è a 95) e riprendersi quello che è suo, il ruolo di protagonista…



