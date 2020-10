Hakimi negativo al secondo tampone: va verso la panchina a Genova

Hakimi negativo al secondo tampone: va verso la panchina a Genova La società nerazzurra è al lavoro con l'Ats per ottenere le garanzie e le certificazioni necessarie per renderlo disponibile per la partita di oggi

La Redazione24

,

sabato 24 Ottobre 2020.

