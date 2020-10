Strongoli: docente positivo al coronavirus, il sindaco Bruno chiude le scuole di ogni ordine e grado

Lo rende noto il sindaco del Comune di Strongoli, Sergio Bruno

La Redazione

Strongoli,

domenica 25 Ottobre 2020.

Con Ordinanza Sindacale del 25 ottobre 2020, in seguito a comunicazione ASP di Crotone di accertamento caso di positività di un docente frequentante l’Istituto, in via precauzionale e al fine di procedere alla sanificazione di TUTTI gli ambienti scolastici, il sindaco di Strongoli Sergio Bruno ha disposto con decorrenza 26/10/2020 e fino al 31/10/2020 la CHIUSURA di TUTTE LE SCUOLE, di ogni ordine e grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli capoluogo e frazioni.

Sono state attivate tutte le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente in materia.

Il Sindaco Bruno INVITA tutta la cittadinanza, al rispetto rigoroso delle regole e delle norme anti-contagio a salvaguardia della salute pubblica.

Le persone direttamente coinvolte saranno contattate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp. Gianni LeRose

© RIPRODUZIONE RISERVATA