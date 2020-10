Belvedere Spinello: quest’anno la funzione religiosa al cimitero non si terrà

Belvedere Spinello: quest’anno la funzione religiosa al cimitero non si terrÃ

Ad annunciarlo è il Sindaco di Belvedere Spinello, Rosario Macrì

La Redazione

Belvedere Spinello,

lunedì 26 Ottobre 2020.

Dopo aver ascoltato il Comandante di Stazione e il Parroco, afferma il Sindaco Rosario Macrì- abbiamo deciso che quest’anno la funzione religiosa al cimitero NON SI TERRÀ, il rischio di contagio, sopratutto tra le persone anziane, è MOLTO ELEVATO.SI CONSIGLIA inoltre di far visita ai propri cari defunti DA SUBITO e non aspettare i primi due giorni di NOVEMBRE, dobbiamo evitare ASSEMBRAMENTI.

