Cirò Marina: Conclusi gli interventi edilizi di adeguamento Covid-19 al plesso Ferrari

Il sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari: “L’amministrazione Comunale sarà sempre vicina al mondo della scuola”

Cirò Marina,

lunedì 26 Ottobre 2020.

Sabato 24 ottobre, l’Assessore Marasco, accompagnata dal Consigliere Sicilia, hanno effettuato un ultimo sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.

Vista la conclusione degli stessi d’intesa con il Dirigente Scolastico, che ringraziamo per la collaborazione da subito mostrata, si è pertanto deciso che da oggi, lunedì 26 ottobre le classi Terze B e C rientreranno regolarmente al plesso Ferrari.

