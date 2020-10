Crucoli, presentata la lista a sostegno di Domenico Vulcano

Domenico Vulcano parteciperà alle prossime consultazioni elettorali del 22 e 23 novembre prossimi, per il rinnovo del Consiglio Comunale di Crucoli

Crucoli,

lunedì 26 Ottobre 2020.

E’ stata presentata la lista “ INSIEME SI PUO’ “ guidata dal candidato a Sindaco, dott. Domenico Vulcano che parteciperà alle prossime consultazioni elettorali del 22 e 23 novembre prossimi, per il rinnovo del Consiglio Comunale di Crucoli, dopo il commissariamento per 24 mesi.

Finalmente si ridà la

parola ai cittadini che liberamente, e senza nessun tipo di condizionamento,

eleggeranno il nuovo Sindaco del Comune di Crucoli ed i rappresentanti del

Consiglio Comunale.

Tra gli uscenti, ha

ottenuto la giusta riconferma Amantea

Carmine che è stato, tra i tanti altri impegni assunti, assessore al centro

storico nella precedente giunta Vulcano ottenendo 3 finanziamenti per il

restauro del castello, i cui lavori sono attesi da oltre 50 anni.

Albanese Samuele professore

di educazione fisica e capogruppo Partito Democratico nella precedente

consiliatura.

Berardi Saverio, nuovo

ingresso tra i candidati, segretario del circolo cittadino del Partito

Democratico, è da anni impegnato nel mondo del sociale

Cantelmo Antonella e

Basile Carmine, entrambi alla loro prima esperienza amministrativa, sono

impegnati nel mondo del volontariato e molto attivi e presenti sul

territorio comunale in vari campi.

Bruno Nicodemo, altra

scontata riconferma, è stato presidente

del Consiglio Comunale nella precedente legislatura, evidentemente con ottimi

risultati vista la scontata riconferma, e da anni svolge attività di sindacato

sempre vicino alle fasce più deboli del nostro territorio, prova ne è anche la lunga

fila giornaliera nel suo ufficio del sindacato che rappresenta, ricopre

attualmente anche il prestigioso ruolo di Presidente del Consiglio d ‘Istituto

delle locali scuole.

Demarco Vincenzo Adriana,

decisamente un nuovo ed apprezzato ingresso nel mondo della politica locale, ma

sicuramente non nuova ad impegni per la nostra comunità , molto apprezza e

stimata da tutta la nostra popolazione, è insegnante e da sempre impegnata nell’ambito scolastico,

sicuramente un vero valore aggiunto.

Prantera Francesca,

anche lei alla sua prima esperienza politica, Laureata in scienze

infermieristiche e dipendente dell’Asp di Crotone e promotrice del comitato

cittadino fin da subito, sollevando numerose problematiche esistenti nel nostro

paese e portate più volte alla attenzione dell’ Amministrazione Comunale

durante il periodo del commissariamento.

Ciccopiedi Aurora, Fiore

Naomi e Barberi Domenico i giovani che hanno deciso impegnarsi in prima persona

per il proprio paese, sicuramente la vera nuova forza di questa lista, essendo

giovani che come tanti altri coetanei, hanno deciso di restare, per fortuna,

nel nostro comune, e contribuire personalmente al miglioramento dei tanti

servizi che oggi sono del tutto abbandonati e messi da parte.

Aiello Roberto, una vera

forza della natura, da sempre attivo in diversi ambiti comunale, persona

distinta e capace, ricopre il ruolo di dipendente dell’Asp di Cosenza, anche

lui nuovo ingresso in politica.

Vulcano Domenico

candidato a Sindaco è attualmente dipendente del Comune di Crotone come

istruttore direttivo, laureato in Economia e Commercio,impegnato in politica

fin dalla sua infanzia, su di lui parlano i fatti e le tante opere realizzate,

sicuramente ne riparleremo.

La lista civica “Insieme

si può” parte dall’esperienza amministrativa della scorsa legislatura aprendosi

al comitato cittadino, ed a quanti ne vorranno fare parte anche in futuro, e

garantendo una forte presenza femminile e di giovani.

