Entra, segna ed esce… Favilli, i sette minuti dell’ex spietato

Entra, segna ed esce… Favilli, i sette minuti dell’ex spietato L’attaccante del Verona ha esordito in Serie A con la Juventus. Entrato in campo al 55’, ha segnato al 60’ ed è uscito per infortunio due minuti dopo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 26 Ottobre 2020.

Entra, segna ed esce… Favilli, i sette minuti dell’ex spietato

L’attaccante del Verona ha esordito in Serie A con la Juventus. Entrato in campo al 55’, ha segnato al 60’ ed è uscito per infortunio due minuti dopo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA