Juventus: per il Barcellona è emergenza in difesa, nessuna lesione per Bonucci

Juventus: per il Barcellona è emergenza in difesa, nessuna lesione per Bonucci Uomini contati in retroguardia per l’allenatore bianconero, che potrebbe essere costretto a rinunciare alla difesa a 3 per passare a 4 come nel finale della sfida contro il Verona. Tutto passa dalla presenza o meno di Chiellini e di Bonucci, che proverà a […]

La Redazione24

,

lunedì 26 Ottobre 2020.

Juventus: per il Barcellona è emergenza in difesa, nessuna lesione per Bonucci

Uomini contati in retroguardia per l’allenatore bianconero, che potrebbe essere costretto a rinunciare alla difesa a 3 per passare a 4 come nel finale della sfida contro il Verona. Tutto passa dalla presenza o meno di Chiellini e di Bonucci, che proverà a recuperare



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA