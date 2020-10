Tenuto il Consiglio provinciale del SAP di Polizia di Crotone alla presenza del Presidente nazionale e del Segretario regionale

La nota del vice segretario Francesco Zannino Segreteria Provinciale SAP Crotone

Crotone,

lunedì 26 Ottobre 2020.

Si è tenuto lo scorso giovedì 22 ottobre il Consiglio Provinciale del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia di Crotone alla presenza del Presidente Nazionale, Rosario INDELICATO e del Segretario Regionale per la Calabria, Michele GRANATIERO.

La riunione straordinaria è stata

richiesta da tutti i consiglieri provinciali i quali hanno inteso affrontare un

confronto su

tematiche che da troppo tempo tengono bloccata la struttura sindacale in gineprai

dai quali bisogna uscire quanto prima. Infatti, all’unanimità hanno dichiarato

che non è possibile continuare a tacere su condotte a dir poco censurabili

poste in essere in danno del primo Sindacato di Polizia presente nella

provincia, né può essere tollerata la maldicenza o il chiacchiericcio che

accompagna un nostro Dirigente Sindacale “la misura è colma” ed è per questi

motivi che da oggi intendiamo raffreddare le relazioni sindacali con

l’Amministrazione attuando ogni forma di democratica protesta.

In particolare sentiamo l’esigenza di stigmatizzare

l’operato dei vertici della Questura di Crotone che non hanno saputo apprezzare

la leale e costruttiva collaborazione da sempre offerta dalla nostra O.S., tenuto

conto che i nostri reiterati appelli alla ragionevolezza sono caduti nel vuoto

e che per contro sono stati adottati inopportuni provvedimenti con il chiaro intento

di delegittimare alcuni nostri dirigenti sindacali.

Vogliamo

comunque assicurare i nostri iscritti che in attesa di autorevoli interventi

del Dipartimento, che saranno richiesti dalla Segreteria Generale, finalizzati

al ripristino della corretta interlocuzione sindacale, continueremo a lavorare

nel nome dei valori fondanti del Sindacato Autonomo di Polizia, un sindacato al

servizio dei colleghi e non per i sindacalisti, in quanto il sindacato, come tutte le

altre funzioni di rappresentanza, NON deve essere concepito come

opportunità di “predazione” ma come servizio alla comunità che rappresentiamo,

vigileremo sulla corretta applicazione degli

istituti oggetto di verifica e di negoziazione a tutela degli interessi del

personale in servizio in questa provincia.

