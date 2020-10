Unical, studentessa tedesca si laurea in Scienze Pedagogiche nell’ambito dell’accordo di collaborazione accademica italo-tedesca

Il percorso formativo di “doppia laurea” è stato istituito nell’anno 2013 e il titolo conseguito è riconosciuto in entrambi i Paesi

Rende,

lunedì 26 Ottobre 2020.

L’Università della

Calabria è sempre più attrattiva anche per gli studenti europei. Infatti, nelle

ultime sedute di laurea del Corso di Studio Magistrale in Scienze Pedagogiche,

coordinato dal Prof. Mario Caligiuri, del Dipartimento di Culture, Educazione e

Società , diretto dal Prof. Roberto Guarasci, una studentessa tedesca, Lisa

Feder, ha conseguito la specializzazione in Pedagogia con il massimo dei voti.

La neodottoressa Feder è la tredicesima laureata della doppia laurea

italo-tedesca che l’Unical ha attivato con il Corso di laurea Interkulturalität

und Integration della Pädagogische Hochschule (University of Education) di

Schwäbisch Gmünd. Questo progetto di studio e ricerca, fortemente voluto dalla

Professoressa Rosaria Rossella Pugliese, titolare della Cattedra di Lingua e

Traduzione tedesca e Direttrice del Laboratorio di Ricerca Eurolab, offre agli

studenti la possibilità di studiare in due Paesi diversi e di contribuire

attivamente a determinare processi di integrazione in Germania e in Italia.

Il percorso

formativo di “doppia laurea” è stato istituito nell’anno 2013 e il titolo

conseguito è riconosciuto in entrambi i Paesi. L’accesso è riservato a studenti

che hanno conseguito risultati eccellenti nel corso degli studi e che

possiedono conoscenze di base della lingua (il tedesco per gli studenti

italiani e l’italiano per gli studenti tedeschi) che possono essere

ulteriormente perfezionate durante il periodo di permanenza presso l’Ateneo

partner.

“L’erogazione di questo percorso formativo della doppia laurea da parte

dalle due istituzioni rappresenta sicuramente un importante contributo allo

sviluppo delle offerte formative innovative universitarie nell’area dell’Unione

Europea”, sostiene il Prof. Dr. Stefan Immerfall dell’Università di Schwäbisch

Gmünd e precisa: “Particolarmente importante è concepire l’eterogeneità come

risorsa e fissare degli standard nella gestione dell’eterogeneità culturale e

del plurilinguismo.” Il professore è particolarmente soddisfatto del fatto che

le competenze acquisite da parte della neolaureata siano così richieste e che

Lisa Feder si sia già inserita nel mondo del lavoro.

