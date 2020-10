Crotone, l’Assessore Cretella scrive ai dipendenti comunali e di Akrea addetti alla cura del Verde Pubblico

“Una serie di interventi stanno caratterizzando molte aree cittadine, proseguiamo su questa strada”

Crotone,

martedì 27 Ottobre 2020.

Ho

immediatamente avuto modo di apprezzare – e voglio stigmatizzarlo – il lavoro

costante e ben organizzato svolto delle maestranze addette alla cura del verde

pubblico in città a partire dall’insediamento dell’amministrazione Voce.

Una

serie di interventi che nelle ultime ore stanno caratterizzando molte aree

cittadine e che sono il frutto di una serie di circostanze favorevoli

complessivamente determinatesi nell’attuale periodo.

Sebbene

possa apparire inusuale, voglio immediatamente chiarirlo al fine di far

comprendere sin da subito come questa amministrazione intende operare a

beneficio della collettività : non è merito della politica. Né il nostro, né di

chi ci ha preceduto.

E’

merito del personale del Comune di Crotone, dei tirocinanti assegnati e del

personale di AKREA, a partire dalle maestranze materialmente addette alla cura

del verde sino all’apparato burocratico, sia quello direttivo, sia quello

dirigenziale.

Abbiamo

per troppo tempo assistito a slogan di chi ha voluto immeritatamente appuntarsi

medagliette al petto, ma chi conosce il funzionamento della macchina

amministrativa, sa che la politica fissa gli indirizzi ma la gestione e quindi

l’esecuzione dei servizi spetta ai dipendenti. E quando i dipendenti hanno dei

meriti bisogna esaltarli.

Ricevo

in queste ore complimenti per l’attività asseritamente messa in campo dal

sottoscritto, ma non ne ho il minimo merito. La nostra capacità dovrà essere

vagliata sul campo in termini di fissazione di indirizzi politici e di

programmazione di attività e potrà quindi essere apprezzata (o criticata) solo

fra un po’ di tempo, ma la gestione e la manutenzione dell’ordinario spetta e

continuerà a spettare a chi da sempre fa funzionare la macchina amministrativa.

Intendiamoci:

proveniamo da un periodo buio nella gestione della cosa pubblica in termini di

decoro urbano e tutela del verde pubblico ed è assolutamente necessario che

l’atteggiamento produttivo e di fattiva collaborazione che sto riscontrando in

queste ore – nella qualità di assessore al verde pubblico – da parte degli

addetti a tali servizi continui incessantemente con gli stessi ritmi per tutta

la durata del nostro mandato. A noi non interessa “fare bella figura” con i

cittadini come pure benevolmente alcuni dipendenti mi hanno riferito negli

ultimi giorni: a noi interessa migliorare le condizioni di vivibilità delle

città , ci interessa che nessuna area – soprattutto quelle periferiche – venga

trascurata. E’ un lavoro complesso, difficilissimo in quanto al momento

demandato alla cura di pochissimi dipendenti, ma assolutamente necessario se

vogliamo contribuire al miglioramento delle condizioni di Crotone.

Stiamo

affinando in queste ore ed a stretto contatto fra il settore Ambiente e quello

addetto alle politiche sociali, la possibilità di destinare circa 150

percettori di reddito di cittadinanza anche ad attività di manutenzione e cura

del verde pubblico in modo da implementare il personale addetto ad un servizio

di fondamentale importanza anche ai fini dell’incremento del turismo.

Noto

anche in queste ore un particolare rapporto sinergico fra i rispettivi settori

del Comune di Crotone ed AKREA ed è in questa direzione, ferme le valutazioni

che nei prossimi giorni effettueremo in ordine alle concrete modalità di

fruizione del servizio, che dovrà continuare ad operarsi.

Ho

riscontrato l’attivazione di processi da parte degli uffici che hanno

recentissimamente condotto al completo rinnovamento del “parco strumenti” in

dotazione ai dipendenti; ho riscontrato la conclusione della procedura che

proprio oggi ha consentito l’acquisizione di 200 alberi che pianteremo in varie

aree cittadine nei prossimi giorni e specie in occasione della festa nazionale

degli alberi, prevista per il prossimo 21 novembre; ho constatato l’elaborazione,

da parte degli uffici, di una bozza di regolamento per il verde pubblico che ho

intenzione di portare non appena possibile in Consiglio comunale per consentire

al Comune di dotarsi di uno strumento fondamentale anche per consentire l’affidamento

di aree, parchi e beni comunali ai privati cittadini, alle associazioni di

categoria e a quelle del terzo settore che chiedono di contribuire al

perseguimento dell’interesse pubblico. Tutto questo grazie al lavoro dei

funzionari e del dirigente del settore.

Questo

andamento virtuoso deve proseguire ed incentiveremo in tutti i modi possibili

il personale a proseguire su questo versante. Diversamente, non esiteremo a

perseguire e reprimere comportamenti distonici rispetto alla buone pratiche che

stiamo riscontrando nelle ultime ore.

Ci

potremmo chiedere perché quello che oggi stiamo riscontrando non è stato sempre

fatto in passato, ma noi non guardiamo al passato. Qui c’è solo da pensare al

futuro.

