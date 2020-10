Lazio, è incubo Covid! Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson non partono per Bruges

Lazio, è incubo Covid! Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson non partono per Bruges Un’ondata di assenze a Formello. I quattro giocatori sono stati esclusi dalla lista dei giocatori in partenza per il Belgio. E altri 8 sono out per svariati motivi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 27 Ottobre 2020.

